С 82 до 112 миллионов гривен: За три года в Николаеве подорожало строительство детсада в микрорайоне Северный

Стоимость строительства детского сада в микрорайоне Северный в Николаеве за три года увеличилась с 82 миллионов гривен до 112 миллионов гривен.

Об этом в ходе заседания комиссии по гуманитарным вопросам, рассказал замначальника КП «Управление капитального строительства города Николаева» Георгий Патока.

Так, он отметил, что КП получилось все необходимые документы от управления образования и управления коммунального имущества для начала строительства.

— От 14 мая экспертиза пройдена, есть экспертный отчет, согласно которому общая стоимость объекта составляет 112 миллионов 701 тысяча 232 гривны, - отметил Патока.

Также он сообщил, что 15 мая в программу социально-экономического развития на основании экспертизы внесли изменения по первоначальной сумме проекта, увеличив ее до 112 миллионов гривен, но этот вопрос еще необходимо согласовать на сессии. По словам Георгия Патоки, увеличение суммы связано с тем, что было принято решение отойти от шаблонов планировочных решений, и именно такой проект и предоставили городу.

— Ждем деньги и в дальнейшем начнем строительство. Сегодня мы имеем основные документы для начала работ, - отметил чиновник.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что строительство детского сада на Северном обойдется в 80 миллионов гривен. Позже выяснилось, что на строительство детского сада в микрорайоне Северный городская власть Николаева заказала сразу два проекта

В 2017 году КП «Капитальное строительство Николаева» заключило договор почти на 700 тысяч гривен с компанией «Николаевгорстрой» на проведение подготовительных работ по строительству детского сада в микрорайоне Северный.

В частности, в течении трех лет из бюджета города Николаева было выделено 1,5 миллиона гривен на разработку проектной документации для строительства детского сада в микрорайоне Северный.