Николаевский облсовет заказал у киевской фирмы школьных автобусов на ₴48 миллионов

Фото - иллюстрация Коммунальное учреждение «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского областного совета 20 мая по результатам тендера заказал у ООО «Торговый дом «Эталон Авто» школьных автобусов на 48 миллионов 250 тысяч гривен.

Об этом сообщается в системе «ProZorro», сообщают «Наші гроші».

До 2 декабря должны поставить 25 школьных автобусов Эталон А08116Ш-0000020 Евро-5 производства ООО «Черниговский автозавод» с корпорации «Эталон» по 1 миллиону 930 тысяч гривен.

Недавно Староушицкий поселковый совет Хмельницкой области и Липлявский сельский совет Черкасской области купили их на 5% дешевле - по 1 миллиону 840 тысяч гривен. Впрочем, расстояние от завода «ЧАЗ» в Чернигове в Черкассы и Хмельницкого вдвое меньше, чем в Николаев.

Издание отмечает, что на тендерах в первой половине 2018 вторые по популярности школьные автобусы А08116Ш после Ataman D093S2 / D093S4 покупали по 1,85-1,91 миллиону гривен.

Гарантийный срок на автобусы 2019 выпуска составляет два года или 100 тысяч километров пробега.

Цена сделки на 4% ниже ожидаемой стоимости закупки в 50,00 миллионов гривен.

Конкурентами были ООО «Абсолют-2016» Вадима Шивы с подобными автобусами Эталон А08116Ш-0000040 и ООО «Бас Мотор» Олега Мищенко с автобусами Богдан А22412.

Основателем «ТД «Эталон Авто» является ООО «Бодмин-Украина», которое принадлежит Владимиру Бутко, ООО« Логистический центр и «Эталон», ООО «Кирайн» и компании «Bodmin AG» (Швейцария) швейцарца Петера Швотцера. Фирмой «ЛЦИ «Эталон» владеет тот же Бутко, а «Кирайн» записано на того же Бутко,«ЛЦИ «Эталон», «Bodmin AG» и «Бодмин-Украина».

Производитель «ЧАЗ» принадлежит «Bodmin AG», «Бодмин-Украина» и ООО «Логистический центр «Эталон». Также «Кирайн» и «Bodmin AG» владеют ЗАО «Бориспольский автозавод».

Напомним, что