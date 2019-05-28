У мэра Сенкевича ведут переговоры с ЕИБом по закупке еще 50 автобусов в кредит

В Николаеве ведут переговоры с Европейским инвестиционным банком касательно закупки еще 50 автобусов.
Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ» сообщил директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков.
В первую очередь он отметил, что новые 23 автобусы, которые город приобрел в лизинг, не решат всех транспортных проблем, потому что проблемных маршрутов много.
— На данный момент мы продолжаем переговоры в ЕИБ о том, чтобы предоставить кредит на покупку еще порядка 50 городских автобусов. Если я не ошибаюсь, процентная ставка по этому кредиту будет составлять не более 1,5% годовых, а срок погашения – 10 лет. Думаю, это достаточно выгодное предложение для города. Это будет немного другая процедура. Это будут открытие торги по европейским правилам закупки. Это будет не лизинг, будет проходить через площадку самого банка, поэтому проценты могут немного отличаться, но это будет еще более прозрачно, - отметил директор.
Напомним, что в 2017 году мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о намерении запустить коммунальный транспорт, проезд в котором будет оплачиваться по электронному билету.
10 августа в мэрии Николаева подписали соглашение с директором Европейского банка реконструкции и развития Аджунером Шевки о подготовке кредитного финансирования на закупку электрического транспорта.
Изначально планировали взять только 10 автобусов средней вместимости в лизинг, чтобы обеспечить перевозки пассажиров в отдаленные микрорайоны Николаева.
Позже депутаты горсовета согласовали изменения в устав КП «Николаевпасстранс», чтобы город смог взять в лизинг 23 автобуса «МАЗ», общей суммой в 73 миллиона 305 тысяч 600 гривен.
Как известно, 14 марта 2019 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.
Однако, жители микрорайона Терновка совместно с депутатом Николаевского городского совета по их округу Светланой Ласурией обеспокоились, что на их округ горвласть не выделит несколько автобусов, которые закупил город в лизинг. В мэрии заверили, что в их микрорайон пустят 10 машин.
В тоже время, Александр Сенкевич заявил, что Николаев до сих пор не получил 23 автобуса в лизинг, потому что белорусская компания опасается результатов выборов Президента в Украине.
После чего, вице-мэр Николаева Юрий Андриенко заявил, что причина задержки поставки кроется в неправильной комплектации автобусов.
При этом, директор компании «Ексимлизинг» Алексей Петухов, которая поставляет Николаеву 23 автобуса МАЗ за 73 миллиона гривен, сообщил, что автобусы находятся в Киеве и приедут в пункт назначения после того, как Беларусь подпишет договор о компенсации расходов.
В итоге, 21 мая, в Николаеве на площади Соборной презентовали 23 автобуса беларусского производства, полученных в лизинг - на маршруты они выйдут в течение месяца.