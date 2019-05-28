У мэра Сенкевича ведут переговоры с ЕИБом по закупке еще 50 автобусов в кредит

В Николаеве ведут переговоры с Европейским инвестиционным банком касательно закупки еще 50 автобусов.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на «НИС-ТВ» сообщил директор КП «Николаевпасстранс» Алексей Ушаков.

В первую очередь он отметил, что новые 23 автобусы, которые город приобрел в лизинг, не решат всех транспортных проблем, потому что проблемных маршрутов много.

— На данный момент мы продолжаем переговоры в ЕИБ о том, чтобы предоставить кредит на покупку еще порядка 50 городских автобусов. Если я не ошибаюсь, процентная ставка по этому кредиту будет составлять не более 1,5% годовых, а срок погашения – 10 лет. Думаю, это достаточно выгодное предложение для города. Это будет немного другая процедура. Это будут открытие торги по европейским правилам закупки. Это будет не лизинг, будет проходить через площадку самого банка, поэтому проценты могут немного отличаться, но это будет еще более прозрачно, - отметил директор.

Напомним, что в 2017 году мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о намерении запустить коммунальный транспорт, проезд в котором будет оплачиваться по электронному билету.

10 августа в мэрии Николаева подписали соглашение с директором Европейского банка реконструкции и развития Аджунером Шевки о подготовке кредитного финансирования на закупку электрического транспорта.

Изначально планировали взять только 10 автобусов средней вместимости в лизинг, чтобы обеспечить перевозки пассажиров в отдаленные микрорайоны Николаева.

Позже депутаты горсовета согласовали изменения в устав КП «Николаевпасстранс», чтобы город смог взять в лизинг 23 автобуса «МАЗ», общей суммой в 73 миллиона 305 тысяч 600 гривен.

Как известно, 14 марта 2019 года, депутаты Николаевского городского совета утвердили договора лизинга и договор поручительства для покупки 23 автобусов МАЗ за 73 миллиона гривен. Двое депутатов заявили, что принятое решение незаконное.