У николаевца из-за долгов по отоплению арестовали автомобиль «Mazda» – машину продадут на аукционе

В Николаеве 20 мая государственный исполнитель описал и арестовал имущество мужчины, который должен за отопление 15 тысяч гривен.

Об этом сообщили в «Николаевоблтеплоэнерго».

У мужчины арестовали автомобиль «Mazda» для дальнейшей его реализации на публичных торгах ГП «Сетам». На предприятии напомнили, что с 17 мая работники «Николаевоблтеплоэнерго» совместно с представителями Государственной исполнительной службы проводят выходы по квартирах должников, с которых суд постановил взыскать долг.

Всего «Николаевоблтеплоэнерго» обслуживает 85 тысяч 455 абонентов в Николаеве, из которых на 27 мая задолженность имеют 35 тысяч 53 абонента на сумму около 109 миллионов гривен. С начала 2019 года в суды подали 265 исков по физическим лицам на сумму 3 миллиона 353 тысячи гривен. Предприятие судится с абонентами, у которых значительная сумма долга за отопление. Принудительным взысканием долга занимается Государственная исполнительная служба, которая может арестовать имущество с последующим его изъятием и продажей с целью погашения задолженности.

Если абоненты не имеют возможности своевременно оплачивать услуги, им предлагают заключить договор реструктуризации. Это фактически изменение условий расчетов за услуги теплоснабжения, когда для должника предлагается удобная рассрочка. Для заключения договора реструктуризации необходимо иметь при себе: паспорт, идентификационный код, оплатить 30% от суммы долга и уплаты судебных расходов.

«Для заключения договора реструктуризации мы вас ждем по адресу: - для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов – проспект Центральный, 141Б, кабинет №11, улица Генерала Свиридова 40/1, 4 этаж; - для абонентов Корабельного района – в помещении ЖЭК №20, улица Рыбная, 1Б, кабинет №8. Телефоны для справок: 46-51-30, 46-37-25, 72-15-46», - сообщили на предприятии.

Ранее с николаевцами заключили 473 договора реструктуризации долга на 2,69 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец 16 лет не платил за воду и задолжал 42,5 тысячи гривен.