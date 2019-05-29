Девушке, которая выпала из окна в Николаеве, нужна помощь в сборе денег на вторую операцию

Анна Порудеева Жительнице Николаева, 20-летней Анне Порудеевой, необходима помощь в сборе средств на вторую операцию в Тернополе.

Об этом сообщает волонтёр Елена Бондаренко.

Как известно, 5 марта девушка выпала с седьмого этажа, пытаясь спасти котёнка, который вылез в окно со стороны улицы на кирпичи.

Первая операция по установлению шейных имплантов прошла хорошо. Теперь ей нужно оперироваться ещё раз

«Сейчас Анечка находится в Тернополе, ей восстанавливают раздробленную часть таза. Для этого нужно приобрести две пластины, они скрепляют вертлужную впадину, операция называется «остеосинтез вертлужной впадины». Цена пластин 35 тысяч гривен. Поможем вместе встать Анечке на ноги! Молимся за эту девочку! Чудо-девочку, которая выжила не смотря ни на что!» - написала Бондаренко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 5168 7573 7352 9181 - Порудеева Татьяна Владимировна (мама)