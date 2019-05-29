Николаевцы жалуются, что в их доме течет крыша – ЖЭК «забыл» её отремонтировать над одним из подъездов

В Николаеве жильцы дома №25/9 на улице Леваневцев пожаловались, что у них над четвертым подъездом течет крыша.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из жильцов дома.

По его словам, ЖЭК проводил ремонтные работы крыши несколько лет назад. Согласно документам, крыша отремонтирована полностью и в текущем ремонте не нуждается.

«На самом же деле, ремонт проводился не над всем домом, а над тремя подъездами из четырех. По какой причине рабочие решили сэкономить на материалах для четвертого подъезда – остается загадкой. Три четверти дома перекрыты новыми материалами, и жители этих подъездов не испытывают таких неудобств от протекания крыши, как жители четвертого подъезда. Крыша над четвертым подъездом осталась в первоначальном состоянии и ремонтируется только силами жильцов верхних этажей», - отмечает николаевец.

Из-за текущей крыши во время дождя затапливаются технический этаж, квартиры на 9 и 8 этажах. Вода течет в лифтерную, где под высоким напряжением работает лифтовое оборудование.

«С данной проблемой жильцы обращались и в ЖЭК, и в департамент ЖКХ. Все ответы сводятся к тому, что с 1 июля 2018 года в силу вступили новые тарифы, которые не предполагают такой статьи расходов как «текущий ремонт». ОСМД «Леваневцев 25/9», на балансе которого числится дом, признает, что крыша находится в аварийном состоянии, о чем имеется соответствущий акт, но на данный момент решить проблему не может, т.к. банально не располагает средствами для ремонта. В программу «90/10» попасть не получается из-за того, что с момента регистрации ОСМД не прошло 6 месяцев и на балансе нет соответствующего объема средств. Ждать еще несколько месяцев, пока они появятся, возможности нет – в таком состоянии наша крыша просто не переживет осень», - отмечает мужчина.

По его словам, также нужно ремонтировать бетонный периметр крыши, который под влиянием ветра и осадков постепенно крошится и забивает ливневую систему.

«Ливневка также сделана неправильно, вследствие чего постоянно возникают засоры в трубах на уровне техэтажа. Возникают вопросы: как жильцам решить данную проблему в сложившихся условиях? Почему ЖЭК провел ремонт так избирательно? Куда делись деньги, потраченные на ремонт всей крыши? Кто будет отвечать за порчу имущества жильцов верхних этажей? Кто ответит за последствия возможного пожара в лифтовой, который может возникнуть при любом следующем дожде?» - возмутился николаевец.

Отметим, что ранее этот дом обслуживал ЖЭК «Бриз».

Напомним, в 2018 году паркет николаевского спорткомплекса «Надежда» из-за ремонта крыши залило водой.