Одна из самых богатых женщин мира собирается отдать на благотворительность $18,5 миллиардов

Бывшая жена основателя Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос решила отдать на благотворительность половину своего состояния, которое оценивается примерно в 37 миллиардов долларов.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на CNN.

Таким образом она присоединилась к запущенной в 2010 году инициативе Уоррена Баффета и Билла Гейтса для самых богатых людей отдавать половину своего состояния на благотворительность. В списке миллиардеров Bloomberg она занимает 22-е место.

Общее количество участников инициативы «Клятва дарения» (The Giving Pledge) составляет 204 человека, в том числе – Майкл Блумберг, Марк Цукерберг и Ричард Брэнсон.

Безос объявил о разводе с женой в январе, до этого пара прожила в браке 25 лет. Маккензи со своими 4% акций компании Amazon станет третьей в списке самых богатых женщин, уступив только Франсуазе Беттанкур, наследнице империи L'Oreal, и дочери основателя ритейлера Walmart Элис Уолтон.