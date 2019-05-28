Секретарь СНБО уверяет, что команда Зеленского не собирается объявлять дефолт

Вопрос об объявлении дефолта командой президента Украины Владимира Зеленского не рассматривается.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга 28 мая, сообщает «УНН».

- Есть позиция отдельных бизнесменов. Позиция государства выглядит по-другому – государство должно защищать интересы граждан. Понятно, что невыполнение своих обязательств по долгам является дорогой в никуда, которая подрывает доверие к государству, что будет сразу приводить к последствиям, которые, к сожалению, негативно почувствуют люди. Такие решения даже не рассматриваются, мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды, - ответил Данилюк на вопрос, прислушивается ли Владимир Зеленский к совету олигарха Игоря Коломойского об объявлении дефолта.