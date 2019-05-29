Облсовет направит ₴ 3,9 миллиона на Николаевский аэропорт, которые закладывали на софинансирование проекта по безопасности дорог

Почти 4 миллиона гривен решили выделить КП «Николаевский международный аэропорт» - ранее эти средства предназначались, как софинансирование пилотного проекта по безопасности на дорогах, однако Николаевская область так и не смогла принять в нем участие.

Об этом шла речь в среду, 29 мая, в ходе постоянной депуткатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Заместитель начальника управления инфраструктуры Сергей Сикорский отметил, что средства ранее были запланированы в бюджете в качестве софинансирования государственного пилотного проекта Министерства инфраструктуры. Однако торги по обеспечению безопасности на дорогах так и не состоялись.

— Бюджетом Николаевской области на 2019 год было предусмотрено финансирование в сумме 3 миллиона 939 тысяч на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Мы предусматривали это, как софинансирование в случае участия в пилотном проекте по безопасности дорожного движения. Но в январе торги Мининфраструктуры были заблокированы и дальнейшей перспективы их возобновления на сегодняшний день нет. Мы предлагаем, чтоб было эффективное использование этих средств, направить их на развитие аэропорта, - сказал Сикорский.

Глава комиссии Федор Барна, в свою очередь, сообщил, что средства нужны аэропорту срочно на погашение судебного сбора для обжалования решения суда, в котором аэропорт обязывают выплатить компании «Жилпромстрой-8» средства за ремонт аэровокзала.

— Если мы до 3-го числа не оплатим судебный сбор на апелляционную жалобу, просто на нас повесят 39 миллионов. (...) Те деньги, которые в бюджете предусмотрены, сегодня еще бюджет не прошел все процедуры, раньше, чем через две недели средств мы не увидим вообще, - сказал Барна.

После чего глава комиссии заявил о конфликте интересов, а депутат Вадим Олабин отметил, что в бюджете есть и другие немаловажные статьи, на которые можно распределить почти 4 миллиона.

— Что мы делаем? Мы с дорог переводим деньги на аэропорт. У нас с дорогами все нормально? Почему управление инфраструктуры исключительно один объект выбирает? Почему аэропорт? (...) – сказал Вадим Олабин.

Кроме того, депутат добавил, что государство не выделяло средств на аэропорт вообще, равно как и народные депутаты были в этом заинтересованы.

— Фактически денег государственных в аэропорт не выделяется. И все те лозунги главы администрации, народных депутатов, которые ветовали за наш аэропорт, они не приложили ни малейшего усилия к тому, чтобы пришли сюда деньги ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - ПН), государственные деньги и так далее, - добавил Олабин.

Депутаты поинтересовались у Барны, какие шансы у аэропорта выиграть апелляцию, глава комиссии ответил, что КП обжалует решение суда в случае справедливого ведения судебного процесса.

— Если судить будут честно, то мы суд выиграем, если судить будут как обычно, то мы судиться будем дальше, - сказал Федор Барна, добавив позже, что судья примет верное решение.

Депутат Тахир Садридинов отметил, что за работы по ремонту в любом случае надо будет платить и лучше всего согласиться на мировое соглашение, но средства для судебного сбора нужно выделить, после чего депутаты единогласно поддержали это предложение.

Напомним, жепутаты Николаевского облсовета на сессии 16 мая с третьего голосования все же поддержали назначение Федора Барны директором КП «Николаевского международного аэропорта».