Николаевцев предупредили, что новые санкции для владельцев нерастаможенных «евроблях» вступят в силу 22 августа

В Украине новые штрафные санкции за нарушение при перемещении транспортных средств начнут действовать с 22 августа 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

Ранее Верховная Рада Украины отсрочила до 22 августа усиление административной ответственности за нарушение при перемещении автомобилей в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Таким образом, владельцы авто с иностранной регистрацией получили дополнительное время для растаможивания автомобилей без усиления штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции.

В случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен больше чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тысяч гривен или предусматривать конфискацию таких авто.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа будет составлять 85 тысяч гривен, свыше 30 суток, также в случае утери или раскомплектовки транспортного средства – 170 тысяч гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется уплатить штраф – 34 тысячи гривен.