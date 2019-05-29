УКС Николаевской ОГА хочет перераспределить один миллион с шахматной школы музею Верещагина и на спортплощадки

В управлении капитального строительства Николаевской облгосадминистрации предложили забрать с финансирования николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста один миллион гривен и распределить его между областным музеем имени Василия Верещагина и спортивными площадками.

Об этом шла речь в среду, 29 мая, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского облсовета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С таким предложением к депутатам обратился начальник УКС Илья Лукин. Он объяснил это тем, что фасад музея уже заканчивают, а для готовности не хватает 800 тысяч.

Илья Лукин

— Просьба увеличить на 800 тысяч по Верещагина, потому что там нужно закончить фасад, на данный момент строительная компания занимается реставрацией фасада и, чтоб не прерывать этот процесс, закончить именно фасад, - сказал Лукин.

Еще 200 тысяч необходимы для проведения экспертизы спортивных площадок, которые строятся на улице Спортивная, 17. Депутаты без обсуждений проголосовали за предложение начальника УКС.

Напомним, Управление капитального строительства Николаевской облгосадминистрации 23 июля заключило соглашение с ООО «Південьбуд Миколаїв ЛТД» на реставрацию здания Николаевской областной детско-юношеской спортивной школы «Областной шахматно-шашечный клуб» имени Николая Шелеста по улице Фалеевская, 1а. Стоимость сделки составляет 12 миллионов 375 тысяч гривен.

Ранее сообщалось о том, как возле здания областного шахматного клуба в ротонде обвалился потолок.

В конце прошло года облсовет намерен был обратиться к городскому совету с предложением в 2018-м году софинансировать реконструкцию областного шахматного клуба, которую не смогли провести в 2017-м. При этом из бюджета области, на реставрацию шахматного клуба выделили 6 миллионов гривен – всего было нужно 14.

В свою очередь, депутаты бюджетной комиссии Николаевского горсовета направили вопрос о выделении средств на капитальный ремонт шахматного клуба на рассмотрение постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья, социальной защиты населения, образования,культуры, туризма, молодежи и спорта.