«Спасите эту область!», – депутат Бондарь раскритиковал подчиненных Савченко за перераспределение денег из дорожного проекта аэропорту

Депутат Николаевского областного совета Александр Бондарь возмутился решением Николаевской облгосадминистрации о перераспределении софинансирования пилотного проекта по безопасности на дорогах на николаевский аэропорт.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что почти 4 миллиона гривен решили выделить КП «Николаевский международный аэропорт» - ранее эти средства предназначались, как софинансирование пилотного проекта по безопасности на дорогах, однако Николаевская область так и не смогла принять в нем участие.

Депутата возмутил тот факт, что средства идут на уплату судебного сбора за подачу апелляции в суд по делу о ремонте аэровокзала в аэропорту.

— 3,9 миллиона гривен у распорядителя бюджетных средств «Управление инфраструктуры Николаевской ОГА» с расходов на осуществление Программы безопасности движения на автодорогах перенаправили на расходы, вдумайтесь, уплаты судебного сбора для Николаевского международного аэропорта, по делу задолженности за ремонтные работы в терминале, - написал Александр Бондарь.

По словам депутата, средства, которые перераспределили, были целевыми и поступили по Программе дорожного фонда от Таможенного эксперимента.

— Уже ничему не удивляюсь, наблюдаю и измеряю уровень цинизма одних людей - которые довели ситуацию до такого состояния и уровень безразличия и в некоторых рабства - некоторых депутатов. ЭТО целевые средства, которые поступают по Программе Дорожного фонда и средства, поступавшие от Таможенного эксперимента 2018 року. Внебюджетные! Каким боком расходы аэропорт относятся к дорожной отрасли. Спасите эту область! – добавил Бондарь.

Напомним, жепутаты Николаевского облсовета на сессии 16 мая с третьего голосования все же поддержали назначение Федора Барны директором КП «Николаевского международного аэропорта».

Напомним, что строительная фирма «Житлопромбуд-8» обратилась в Хозяйственный суд Николаевской области с иском о взыскании более 43 миллионов гривен за выполненные работы в здании аэровокзала КП «Николаевский международный аэропорт».

Как известно, ранее в блоге журналистка «Преступности.НЕТ» Александра Ющишена писала, что ремонт здания аэровокзала на КП «Николаевский международный аэропорт» осуществлялся до проведения соответствующего тендера. Проводило ремонт николаевское предприятие ЧАО СК «Житлопромбуд-8». Победу же в торгах одержала киевская фирма ООО «ЕИС», судя по всему, уже после того, как работы были проведены.

25 января текущего года и.о. директора КП «Международный аэропорт Николаев» Владислав Волошин подписал договор с киевской фирмой ООО «ЕИС» на капитальный ремонт аэровокзала. После глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко обратился к Волошину, чтобы тот разорвал договор с ООО «ЕИС», которое выиграло тендер на капитальный ремонт аэровокзала за 102 миллиона 233 тысячи гривен.

18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета. 20 марта под зданием Николаевской облгосадминистрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта. Позднее Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.

Также напомним, что нынешний и.о. гендиректора аэропорт Федор Барна заявил, что прошлое руководство КП искусственно заваливало объявление тендера по терминалу, что сделало невозможным его своевременное открытие.