Кабмин сократил расходы на выплату субсидий на 8 миллиардов гривен – их направили на выплату пенсий

Кабинет министров Украины сократил расходы на выплату субсидий на 8 миллиардов гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, Кабмин сократил расходы на субвенции для предоставления и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, газа и т.д. на 13,5 миллиардов гривен, при этом выделив на выплату монетизированных субсидий 5,5 миллиардов гривен.

Остальные средства направлены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям.

Напомним, что Кабинет министров ввел изменения в систему монетизации жилищных субсидий, предусмотрев их выплату в денежной форме уже с марта 2019 года.

При этом в безналичной форме субсидии будут получать те граждане, которые обратились в управления социальной защиты уже после 1 января 2019 года. Ранее сообщалось, что основные этапы монетизации были запланированы на май и октябрь. Как известно, 31 марта в Украине пройдут выборы президента страны.

Позже сообщалось, что четверть украинцев, которые получили субсидии наличными, не заплатили за коммуналку вовремя.