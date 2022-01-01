В САД объявили торги на текущий ремонт 26 километров трасы «Николаев-Кропивницкий» за миллиард гривен

В Службе автомобильных дорог Николаевской области объявили торги на текущий ремонт трассы Н-14 «Николаев-Кропивницкий».

Тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.

Торги опубликовали 21 октября, аукцион запланировал на 31 января 2022 года.

За 26 километров заказчик предлагает заплатить 1 миллиард 12 миллионов 763 гривны. На торги подались три фирмы – ООО «ДС ПРОМ ГРУПП», ООО «Ростдорстрой» и ООО «Автострада».

Отметим, согласно тендерной документации работы необходимо завершить до декабря 2022 года.

Напомним, летом сообщалось, что ремонт 8-километрового участка трассы Н-14 «Александровка-Кропивницкий-Николаев» продолжается.