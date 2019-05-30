Губернатор Савченко, который еще месяц назад заявил об отставке, появился в Николаевской ОГА

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко вернулся в Николаев и появился в здании Николаевского облсовета, на этаже ОГА.

Прямой эфир с ОГА опубликовал у себя на странице в Facebook Игорь Блошко.

Отметим, 22 апреля Алексей Савченко заявил, что уходит в отставку.

Стоит отметить, что увольнение главы областной администрации должно быть согласовано Кабинетом Министров. Без этого согласования Президент не может самолично уволить главу ОГА кроме случая, когда местный облсовет выразил ему недоверие.

Ранее сообщалось, что на 31 мая глава Николаевской ОГА Алексей Савченко созывает расширенное рабочее совещание с руководителями органов местной власти и самоуправления.