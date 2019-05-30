В облтеплоэнерго заявили, что «Місто для людей Миколаїв» не разработало план подготовки к отопительному сезону

«Николаевоблтеплоэнерго» сообщило, что управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» не разработала планы по подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

На жилищно-эксплуатационные организации, управляющие компании и ОСМД возложены обязанности по обслуживанию внутридомовых систем отопления и подготовке их к работе в отопительный период. Для выполнения подготовки к отопительному сезону создан городской штаб, которому поручили вести эффективную систему контроля за ходом работ. «Николаевоблтеплоэнерго», руководствуясь нормативными документами, в марте выдало предписания с перечнем основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов, в частности, 14 жилищным организациям и 324 ОСМД.

В месячный срок после окончания отопительного сезона предусмотрена разработка жилищно-эксплуатационными организациями планов мероприятий по подготовке к новому отопительному сезону.

«В настоящее время у ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вызывает беспокойство состояние работ по подготовке в «Місто для людей Миколаїв». Вышеупомянутые планы для домов не разработаны (графики выполнения работ, гидропневматической промывки с нашим предприятием не согласованы), не предъявляется выполнение работ представителям нашего предприятия. То есть к работам по подготовке систем отопления «Місто для людей Миколаїв» не приступало. По информации, которая поступает в облтеплоэнерго, ответственные лица «Міста для людей Миколаїв» на дома своей подчиненности составляют какие-то акты по выполнению работ и подписывают их у представителей жильцов».