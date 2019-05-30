Миссия МВФ завершила работу в Украине – в Фонде заявили о плодотворной дискуссии с властями

Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий по новой программе сотрудничества после парламентских выборов.

Об этом LIGA.net сообщили в представительстве МВФ в Украине.

В сообщении указано, что миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом посетила Киев в период с 21 по 29 мая 2019 для обсуждения последних политических и экономических событий.

«Команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», - сказано в заявлении ван Родена.

Напомним, что 2 февраля 2019 года Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 миллиона долларов.

Миссия МВФ начала работу в Украине 21 мая. По результатам ее визита зависит получение Украиной второго транша в рамках новой кредитной программы stand by.

Утром 22 мая агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник сообщило, что миссия МВФ сократит график работы в Украине и «сегодня или завтра» вернется в Вашингтон из-за роспуска парламента. Однако представительство МВФ в Украине после этого сообщило, что эксперты фонда продолжают свои встречи с представителями власти.