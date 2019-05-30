В Николаеве за кредитные деньги ЕБРР хотят купить троллейбусы с автономным ходом для Варваровки и Корабельного района

В четверг, 30 мая в Николаевском городском совете состоялась очередная рабочая встреча руководства города с делегацией представительства ЕБРР в Украине. Стороны обсудили ход реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс» за кредитные средства международной института.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Как известно, ранее обсуждалась покупка 50 новых троллейбусов на сумму 10 миллионов евро, также за кредитные деньги хотят заменить контактные сети и модернизировать тяговые подстанции, и троллейбусное депо.

По словам менеджера, КП «Николаевэлектротранс» уже прошло финансовый аудит и подготовило отчетность в соответствии с европейскими стандартами. Наличие такой отчетности - обязательное условие, она станет основой при разработке финансовой модели кредитования.

Заместитель городского головы Юрий Андриенко по поручению Александра Сенкевича озвучил предложение рассмотреть возможность приобретения в рамках проекта троллейбусов с автономным ходом. Планируется, что этот транспорт будет обслуживать Корабельный район и Варваровку, ведь по техническим вопросам прокладка контактной сети к этим микрорайонам очень проблематична.

«Если мы пойдем таким путем, мы сможем существенно продлить троллейбусную линию до Корабельного района. На этом участке движения есть железнодорожный переезд, через который очень сложно сделать линии электропередач. Кроме того, усложняет ситуацию мостовой переход через реку Витовка. Второе направление - от железнодорожного вокзала до удаленного микрорайона Варваровка, который тоже нуждается в коммунальном транспорте. Путь идет через разводной мост. Приобретение транспорта с автономным ходом было бы значительно эффективным и интересным для города. Таким образом, городские власти обновят подвижной состав электротранспорта и обеспечат потребность жителей отдаленных микрорайонов в бесперебойных перевозках», - отметил Юрий Андриенко.

При этом вице-мэр добавил, что город работает в направлении расширения троллейбусной инфраструктуры. Так, на стадии реализации два проекта - строительство троллейбусной линии на Намыве и проектирование линии в Корабельном районе.

По словам заместителя директора группы постоянной инфраструктуры ЕБРР в Украине Дениса Гаевого, представители ЕБРР поддержат предложение городских властей. Стороны договорились про оперативную отработку технических моментов, чтобы четко понимать стоимость транспорта.

Предварительно договорились, что будут обработаны возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. По словам менеджера отдела сопровождения сделок Татьяны Войтович, стоимость троллейбуса на автономном ходу может варьироваться. Она зависит от нескольких параметров, как дальность и вид системы автономного хода, наличие зарядных станций, время зарядки, обслуживание транспорта в дальнейшем.

При этом Денис Гаевой отметил, что процесс закупки обычных троллейбусов можно запустить уже в июне, чтобы не терять времени. Для этого объявляется открытый международный тендер. А пока необходимо безотлагательно браться за подготовку тендера на приобретение автономных единиц транспорта.

В свою очередь, представители ЕБРР в Украине выразили готовность привлечь технического эксперта, чтобы помочь в разработке технических характеристик и предоставить их производителям.

«Николаев заинтересован в оперативной отработке этих вопросов, ведь транспортная ситуация в городе со временем только усугубляется», - подтвердил намерения городских властей Юрий Андриенко.

Представитель «Николаевэлектротранс» Артур Войтенко со своей стороны заверил, что предприятие мобилизует все ресурсы и в течение двух недель подготовит необходимую документацию.

Участники встречи согласовали дальнейшие шаги. О результатах обсуждения проинформируют Николаевского городского голову Александра Сенкевича, который планирует вскоре с рабочим визитом посетить представительство Европейского банка реконструкции и развития в городе Киев.

Напомним, что Европейский банк развития и реконструкции готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс».