На время летних каникул для николаевских школьников ввели платный проезд в электротранспорте

В Николаеве во время летних каникул, с 1 июня по 1 июля, проезд для школьников в электротранспорте будет платным.

Об этом сообщается в Facebook-группе «Электротранспорт Николаева».

Со ссылкой на КП «Николаевэлектротранс» говорится, что школьники будут оплачивать проезд в полном размере. Эта мера прописана в договоре, заключенном «Николаевэлектротрансом» с управлением образования Николаевского городского совета 1 февраля 2019 года.

Напомним, что аналогичная мера действует и в маршрутных такси. Летом школьникам придется платить полную цену за проезд. Во время учебного года они платят 3 гривны за проезд в «маршрутке», ранее им льготы продлили до 1 июня.