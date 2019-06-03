«Я бы ушел», - Президент США Трам посоветовал Великобритании выйти из ЕС без соглашения

Президент США Дональд Трамп посоветовал Великобритании выйти из Европейского Союза без соглашения, если Брюссель не выполнит условия Лондона.

Об этом Трамп заявил в интервью The Sunday Times накануне своего визита в Лондон, который начнется 3 июня, сообщает «Европейская правда».

«Если они не получат того, что хотят, я бы ушел. Да, я бы ушел. Если вы не получаете нужную сделку, если вы не получаете справедливую сделку, тогда вы уходите», - сказал Трамп.

Президент США утверждает, что Британия должна отказаться от выплаты Брюсселю 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из ЕС, если не получит выполнения своих условий.

«Если бы я был на их месте, я бы не заплатил 50 миллиардов долларов. Это большая сумма. Я бы не заплатил 50 миллиардов долларов. Это я. Я бы не заплатил - это огромная сумма», - добавил он.

Трамп также сказал, что Найджел Фарадж, лидер партии Brexit, которая выиграла выборы в Европарламент в Великобритании, должен быть вознагражден за свою победу местом в переговорной группе ЕС.

«Он многое может предложить. Он очень умный человек. Они его не привлекли, но подумайте, как было бы хорошо, если бы они сделали это. Они просто пока еще не поняли этого», - сказал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии.