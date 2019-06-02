Экс-глава «Нафтогаза» оказался совладельцем пятизвездочного отеля «Хаятт» в Киеве

Бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег Дубина оказался совладельцем пятизвездочного отеля «Hyatt» в центре Киева.

Об этом стало известно из материалов судебного разбирательства между основателями Индустриального союза Донбасса (ИСД) Сергея Таруты, Виталия Гайдука и Олега Мкртчана в Высоком суде Лондона, сообщает «LIGA.net».

Бизнесмены оспаривают дележ денег от продажи 50%+2 акций в корпорации ИСД в 2010 году группе российских инвесторов. Финансировал сделку российский ВЭБ. Сумма сделки – $2,7 млрд. Продавцами акций ИСД россиянам выступали Тарута и Мкртчан. Перед этим они выкупили долю Гайдука за 950 млн. Виталий Гайдук и его жена Елена считают, что партнеры не доплатили при выходе из бизнеса около $1 млрд.

Тарута подал перекрестные иски к Гайдуку и Мкртчану, в которых требует половину акций в столичном пятизвездочном отеле Hyatt и Украинской горно-металлургической компании, о чем якобы договорились стороны.

Отелем Hyatt владеет компания Новые инжиниринговые технологии (НИТ). Как отмечается в материалах суда, Гайдук передал 24,5% в НИТ кипрской компании Prandicle Limited Олега Дубины. Prandicle Limited официально владеет 24,5% акций НИТ с 2012 года. Кроме того, 25,5% НИТ принадлежит компании Roselink Limited, в набсовете НИТ ее представляет Гайдук. Еще 50% акций НИТ с 2012 года записано на кипрскую Potena Holdings Limited, которую в наблюдательном совете представляют экс-менеджеры ИСД и компании Регион Сергей Удовенко и Ольга Щиголева. Владелец Региона – Олег Мкртчан.

Информацию о том, что Дубина владеет Prandicle Limited можно подтвердить в реестре юрлиц Министерства юстиции Украины. До 21 мая Prandicle Limited также была единственным учредителем другой компании – «Индустриальные инвестиции ХХІ века», ее бенефициаром в реестре владельцев значился Олег Дубина. 21 мая в реестр были внесены изменения: Дубина стал владеть фирмой «Индустриальные инвестиции ХХІ века» напрямую. Prandicle Limited – исчезла из числа учредителей.

Олег Дубина в «нулевых» руководил Криворожсталью. После – работал вице-премьером в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха, был советником президента Леонида Кумчы, а в 2004 году занимал пост первого замсекретаря СНБО.

В 2007-2010 годах – председатель правления «Нафтогаза». Именно он в 2009 году подписал скандальные контракты с «Газпромом». До работы в «Нафтогазе» в течение двух лет возглавлял Днепровский меткомбинат, принадлежащий ИСД.

Олег Мкртчан с февраля 2018 года находится в московском СИЗО по подозрению в хищении более 1 млрд рублей (около $15 млн) кредита, предоставленного Внешэкономбанком предприятиям ИСД.

Ранее сообщалось, что члены правления НАК «Нафтогаз» получают многомилионные премии. Кроме того, в апреле 2017 года стало известно, что официальная зарплата нынешнего главы компании Коболева варьируется в пределах от 1 до 3 миллионов гривен в месяц.