Аудиторы нашли серьезные нарушения на оборонных предприятиях – в том числе и на «Николаевском бронетанковом заводе»

В начале января этого года Государственная аудиторская служба направила на рассмотрение Кабинета Министров результаты проверки Николаевского, Житомирского, Харьковского, Киевского бронетанковых заводов и Шепетовского ремонтного завода за 2017-2018 годы, которые входят в состав концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на проект «Марлин».

Во время ревизии на Житомирском и Харьковском бронетанковых заводах установлены нарушения финансовой дисциплины на 14,1 миллиона гривен, из которых к потерям привели нарушения на сумму 4,8 миллиона гривен.

Несвоевременное выполнение государственного оборонного заказа военных формирований на Киевском бронетанковом и Николаевском бронетанковом заводах стало основанием для формирования штрафных санкций на сумму 10,6 миллиона гривен. Данные предприятия также потеряли активы на сумму 20,3 миллиона гривен из-за нарушения договорной дисциплины.

Игнорирование приказа концерна «Укроборонпром» по переводу счетов заводов на обслуживание в государственные банки привело к блокированию 26,4 миллиона гривен Николаевского бронетанкового завода в ПАО «Банк «Киевская Русь».

Из-за невключения в реестр акцептованных требований кредиторов при ликвидации ПАО «Банк «Финансы и кредит» есть риск потери Шепетовским ремонтным заводом 21,3 миллиона гривен.

На территории пяти упомянутых предприятий расположено военное имущество, которое принадлежит Министерству обороны, однако хранится оно безвозмездно без заключения договоров. Поэтому бронетанковые заводы потратили на содержание имущества более 6,8 миллиона гривен собственных средств.

«Военное имущество хранится на открытых площадках, происходит коррозия металла, разрушение составляющих бронетехники и т.д., из-за чего оно становится непригодным для дальнейшего использования», - отмечается в документе.

Харьковский бронетанковый завод отремонтировал средства военного назначения в местах расположения военной техники на 1,7 миллиона гривен, которые фактически не получил.

Незавершенная разработка стратегии развития на Киевском бронетанковом заводе и не разработка такой стратегии на Николаевском бронетанковом заводе, отсутствие длительное время летних инвестиционных планов не способствуют эффективному и перспективному развитию предприятий. К таким выводам пришли аудиторы.

Кроме правительства информация для принятия мер передана концерну «Укроборонпром» и правоохранительным органам.

Напомним, что ранее в результате проверки на Николаевском бронетанковом заводе не досчитались комплектующих на 6,2 миллионов гривен.