Прокуратура хочет взыскать 725 тысяч гривен с подрядчика, который не спроектировал ремонт Варваровского моста

Николаевская местная прокуратура №1 подала в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании 725 тысяч гривен с подрядчика, который не разработал проектно-сметную документацию по капитальному ремонту Варваровского моста через Южный Буг.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Иск против киевской фирмы прокуратура подала, «учитывая бездействие Департамента ЖКХ Николаевского городского совета». С подрядчика хотят взыскать штрафные санкции за несвоевременное выполнение работ. Сейчас иск находится в производстве суда.

Как известно в мае 2018 года департамент ЖКХ Николаевского городского совета по результатам объявленных торгов избрал киевскую фирму «Союзтранспроект» разработчиком проектно-сметной документации по капитальному ремонту Варваровского (Южнобугского) моста.

Однако, по истечению сроков договора стало известно, что фирма «Союзтранспроект», которая согласна была предоставить свои услуги за 3 миллиона 779 тысяч гривен, так и не разработала проект по капремонту моста. Из-за чего ДЖКХ должен был оштрафовать подрядчика и разорвать с ним договор.

В январе 2019 года чиновники объявили новый тендер, стоимость работ они сначала оценили в 5 миллионов гривен, а потом, на третьем тендере, увеличили до 20 миллионов. В нем победителем мог стать все тот же «Союзтранспроект», но Департамент ЖКХ отменил торги на проект ремонта Варваровского моста.