Под Киевом масштабный пожар на птицефабрике – говорят, что там находится миллион куриц

В поселке Зеленый Бор Васильковского района Киевской области произошел пожар на птицефабрике.

Об этом сообщает Сегодня.

В Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Киевской области присвоили пожару статус высшей категории.

Его площадь составляет 15 тысяч квадратных метров.

На место уже выехало 15 единиц пожарной техники со всей области, еще несколько пожарных машин направлены на тушение пожара из столицы. По предварительной информации, пострадавших нет. Также пока неизвестна причина возгорания.

По словам автора видео, на птицефабрике находится больше миллиона куриц.

Напомним, что в 2017 году в Одессе на фабрике сладостей произошел масштабный пожар.