Южно-Украинская АЭС поручила подряд на 133 миллиона фирме, против которой открывали уголовное производство

Южно-Украинская АЭС 20 мая по результатам тендера заказала у ООО «Альянс» строительно-монтажные работы на 132,98 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

До 10 ноября должны заменить конденсатор блочно-модульного исполнения с трубными системами из коррозионноустройчивого материала турбоустановки в энергоблоке №3. Сам конденсатор «Энергоатом» в феврале заказал у ПАО «Турбоатом» за 469,99 миллиона гривен. По итоговой ведомости ресурсов, без доставки и НДС, индивидуальные металлоконструкции (опоры, направляющие, крышки, площадки, рамы, оснастка и т.д.) стоят 53 тысячи гривен за тонну. Гарантийный срок составляет три года, обеспечение выполнения договора – 2%. На зарплату пойдет 36,58 миллионов гривен, то есть 27% от общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 9% - 12,01 миллиона гривен. Победное предложение на 11% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Конкурентами победителя являлись ООО «ЮТЕМ-Инжиниринг» и «Константиновское монтажное управление», причем никто не снижал цену в ходе аукциона.

Созданный в 2004 году «Альянс» из Константиновки Николаевской области принадлежит местному директору Мирону Шумику, который владеет и управляет ООО «Крона» (в состоянии прекращения). По данным системы «YouControl», ранее партнером Шумика в «Альянсе» был Эдуард Семенов, а до того – Сергей Красносельский и Любовь Макуха.

С 2011 года «Альянс» получил подрядов на 271 миллиона гривен, преимущественно у ЮУАЭС, в частности по замене конденсатора энергоблока №1, чем и подтвердил свой опыт.

Осенью 2018 года полиция Николаевщины начала уголовное производство о возможном присвоении должностными лицами ЮУАЭС государственных средств на сумму более 200 тысяч гривен в сговоре с «Альянсом» путем завышения стоимости работ по реконструкции.

Субподрядчиком «Альянса» в настоящее время является одесское ООО «ТМ Одесса» Игоря Номеровского. Ранее оно в качестве «ЮТЕМ-ТМ Одесса» принадлежало ЗАО «Южтеплоэнергомонтаж» Андрея Стального, а до того было «Одесским монтажным управлением» того же ЗАО.

Соперник «ЮТЕМ-Инжиниринг» принадлежит вышеупомянутому Андрею Стальному. Эта фирма совместно с корпорацией «Укртрансстрой» являются соучредителями ООО «Строительная Компания «Адамант». В свою очередь «Адамант» входит в корпорацию «Укрбуд», деятельность которой контролирует народный депутат Максим Микитась.

Соперник «Константиновское монтажное управление» через ООО «ТЭМ Инжиниринг» принадлежит ЗАО «Теплоэнергомонтаж» и кипрской компании «Гринклиф Энтерпрайзис Лимитед», которая фигурирует в уголовном деле СБУ против банков и бирж относительно возможного отмывания средств через покупку облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В 2017 году «Константиновское монтажное управление» был субподрядчиком «ЮТЕМ-Инжиниринг» по замене конденсатора энергоблока №3 Запорожской АЭС за 62,99 миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что модернизация энергоблока Южно-Украинской АЭС обойдется в 660 миллионов и подряд отдали предприятию-«любимчику».