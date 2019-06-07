Минэкономики предлагает повысить цену на алкоголь

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Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало проект постановления Кабинета министров об изменении минимальных цен на алкоголь.

Об этом сообщает «РБК- Украина».

В МЭРТ предлагают повысить минимальную розничную цену 100-процентного спирта с  447 до 495 гривен. Таким образом, минимальная цена бутылки водки 0,5 литра вырастет с 89,4 гривен до 99 гривен.

Кроме того, минимальная цена бутылки виноградного вина 0,7 литра вырастет 42 гривен до 46, крепленых – с 49 до 54 гривен, бутылки игристого вина - с 89 до 98 гривен.

Проектом также предлагается повысить минимальные цены на коньяк (бренди) три звездочки со 128,32 до 140 гривен.

Тарас Леонтян

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