Администрация Ингульского района упрекнула «Місто для людей Миколаїв» в том, что возле 100 домов не выкошена трава

Управляющая компания «Місто для людей Миколаїв» не покосила траву возле 100 домов в Ингульском районе и пытается избежать, чтобы на нее за это составили административный протокол.

Об этом сообщается на Facebook-странице Администрации Ингульского района.

В администрации зафиксировали факты несвоевременного покоса травы на прилегающих территориях к домам, которые обслуживает МДЛМ на улицах Космонавтов, Строителей, Новобугская, 11-я Продольная, Николаевская, Школьная, 1-я Линия. Управляющая компания обслуживает 324 дома и прилегающие территории к более чем 100 домам остались невыкошенными. Учитывая особенности климата и количество осадков в текущем месяце, возникла необходимость повторного покоса травы.

«Ответственное лицо управляющей компании неоднократно приглашалось телефонограммами в администрацию для предоставления разъяснений и составления административного протокола за нарушение по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за нарушение пункта 12.2.29 Правил благоустройства – неудовлетворительное содержание придомовых территорий. Но в администрацию никто не явился».

«Сотрудники администрации посетили офис управляющей компании, пообщались с руководством ООО «Місто для людей Миколаїв». К сожалению, конструктивного разговора не получилось, сотрудники отказались предоставлять свои личные данные и данные ответственного лица для составления административного протокола. На встрече вели себя вызывающе, соответствующих разъяснений не предоставлено», - сообщили в администрации.

Напомним, ранее в облтеплоэнерго заявили, что «Місто для людей Миколаїв» не разработало план подготовки к отопительному сезону.