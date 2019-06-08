Апелляционный суд опять подтвердил, что глава николаевской экологической инспекции незаконно получил участок на Маяке

Николаевский апелляционный суд 6 июня повторно подтвердил, что в собственности начальника Государственной экологической инспекции в Николаевской области незаконно находится земельный участок лесного фонда в сосновом урочище «Жовтневое» (Маяк).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Николаевский городской совет еще в 2008 году незаконно изъял из государственной собственности участок в 1 тысячу кв.м. из постоянного пользования ГП «Николаевское лесное хозяйство» и передал его в собственность физическому лицу для строительства и обслуживания жилого дома. В дальнейшем участок путем заключения договоров купли-продажи получил начальник Государственной экологической инспекции в Николаевской области Виталий Бабенко.

«Учитывая, что Николаевский городской совет не мог распоряжаться землями государственной собственности и изымать их у постоянного пользователя, а земли лесного фонда вообще не могут предоставляться в частную собственность для строительства сооружений, не связанных с ведением лесного или охотничьего хозяйства, суд незаконные решения отменил, а земельный участок возвратил в собственность государства», - отметили в прокуратуре.

Решения по делу в пользу государства принимались еще в 2016 году, однако суд кассационной инстанции вернул дело на новое рассмотрение в районный суд по формальным основаниям. Кроме того, в производстве Корабельного районного суда находится дело о сносе дома Бабенко на этом участке.

Напомним, ранее сообщалось, что Бабенко в нарушение постановления суда построил особняк в рекреационной зоне «Маяк». Получая зарплату около 4,5 тысяч гривен в месяц, он обзавелся двумя внедорожниками стоимостью по 20 тысяч долларов каждый.

В 2015 году тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк требовал в течение 24 часов освободить начальника николаевской областной экологической инспекции Бабенко от занимаемой должности. Но Бабенко до сих пор остается главой инспекции.