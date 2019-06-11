НАБУ открыло уголовное производство о возможных нарушениях при ремонте Николаевского аэропорта

НАБУ по решению Соломенского суда Киева открыло уголовное производство о возможных нарушениях при ремонте здания Николаевского аэропорта на сумму 39,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает «Bihus.info».

Издание сообщает, что уголовное производство открыли после жалобы юристов «Тисни» («Bihus.Info») и постановления Соломенского суда.

НАБУ внесло соответствующие сведения об уголовном правонарушении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия»). Ответственность по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Речь идет о том, что компания «Житлопромбуд-8» начала работы в здании аэровокзала без осуществления процедуры закупки и без заключения договора. В дальнейшем это может привести к тому, что КП «Николаевский международный аэропорт» выплатит 39,8 миллиона гривен компании «Житлопромбуд-8» в качестве оплаты за материалы и выполненные работы. Суд первой инстанции признал правомерными претензии компании «Житлопромбуд-8», и обязал аэропорт компенсировать эти деньги. При этом директор аэропорта Барна заявлял, что подаст апелляцию на это решение.

В мае суд отказал Николаевскому аэропорту в апелляции на взыскание 40 миллионов из-за неуплаченного судебного сбора. После этого в Николаевской ОГА перераспределили средства, чтобы заплатить судебный сбор - деньги забрали из бюджета, ранее они предназначались на проект безопасности на дорогах.