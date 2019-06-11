Николаевский аэропорт может лишиться рейсов в Турцию – Барна проведет переговоры с туроператором по этому вопросу

Федор Барна Туристическая компания «JoinUp» может отменить рейсы в Турцию из Николаевского аэропорта. Директор аэропорта Федор Барна говорит, что этот вопрос еще не решен и с туроператором будут переговоры по этому вопросу.

По данным издания «Шиповник», с 19 июня рейсы из аэропорта Николаева в турецкую Анталию могут быть отменены и перенесены в аэропорт Одессы. Издание ссылается на турагентство «JoinUp».

- На данный момент есть информация, что все вылеты на Анталию перенесутся в Одессу, и пустят региональный транспорт, – сказали в «JoinUp».

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор аэропорта Барна сказал, что завтра в Киеве встретится с представителями туроператора и обсудит этот вопрос.

- Вопрос не решен. У «JoinUp» есть определенные моменты с недостачей воздушных суден. Поэтому я завтра в Киеве встречаюсь, не знаю. Результат будет известен через пару дней, - говорит Барна.

Он пока не готов сказать, сколько рейсов в Турцию вылетело из Николаевского аэропорта с начала сообщения, т.е. с 1 мая этого года. На другие вопросы Барна отказался отвечать, сославшись на то, что он на встрече, после чего бросил трубку.