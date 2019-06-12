Концерн «Укроборонпром», в который входят восемь николаевских предприятий, с марта остается без финансового контроля

У двух из четырех назначенных членов наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» в марте 2019 года закончились полномочия.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на проект «Марлин».

В письме концерна говорится, что по квоте Президента Украины в 2014 году членами наблюдательного совета были назначены генерал-лейтенант запаса Ярослав Скалько и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский. Полномочия обоих истекли в марте этого года. В январе 2018 года членом наблюдательного совета также был назначен ректор КПИ Михаил Згуровский, который и возглавил совет. В общем срок полномочий членов наблюдательного совета составляет пять лет.

По квоте правительства, которое имеет право делегировать двух членов наблюдательного совета, также в январе 2018 года был назначен только Энтони Тетер, бывший директор Агентства перспективных оборонных проектов Пентагона (DARPA).

Таким образом, на сегодня в наблюдательном совете «Укроборонпрома», на который возложен стратегический и финансовый контроль над деятельностью концерна, из 5 членов полномочия имеют лишь два. Среди основных функций наблюдательного совета также утверждение годовых отчетов генерального директора концерна о результатах деятельности и управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе; инициирование проведения проверок, ревизий и аудита финансово-хозяйственной деятельности концерна, определение аудитора концерна; заключение и расторжение контракта с генеральным директором концерна.

В марте этого года после резонансного расследования о схемах окружения Гладковского в «Укроборонпроме» тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал указ о реформировании оборонно-промышленного комплекса, который, в частности, предусматривал привлечение представителей государств-партнеров к работе наблюдательного совета концерна «Укроборонпром».

Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в 2015-2019 годах проводилось досудебное расследование по 12 уголовным производствам по возможным фактам злоупотреблений на предприятиях «Укроборонпрома».

Всего в Николаеве находятся восемь предприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома»: ГП «Николаевский судостроительный завод», «Государственное Южное производственно-техническое предприятие», ГП «Украинский радиотехнический институт», ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», ГП «Николаевский бронетанковый завод», ГП «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект», ГП «Исследовательско-проектный центр кораблестроения» и николаевский спецпорт «Ольвия».