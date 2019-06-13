Жительница Николаева просит помочь собрать деньги на лечение и операцию по удалению опухоли для её матери

Наталья Каратеева Жительнице Николаева 42-летней Наталье Каратеевой необходима помощь в сборе средств на лечение и операцию по удалению опухоли.

Об этом сообщает её дочь Алина.

15 мая женщине поставили диагноз Carcinoma (злокачественная опухоль молочной железы, 2-я стадия), по груди пошли метастазы. Она уже прошла одну химиотерапию, впереди будет ещё одна. Всего назначили три предоперационные химиотерапии. После будут делать операцию (ампутацию).

«Лечение очень дорогое, в семье таких денег нет. Муж мамы после двух инсультов, моя младшая сестра 12 лет, тоже очень болезненная, без помощи нам не справиться! В дальнейшем после операции назначают лучевую терапию, в сумме которой курс лечения составляет более 100 000 гривен. Прошу пожалуйста помогите спасти любимую маму и жену, вся семья всегда на ней держалась, мама очень любит жизнь и мы очень хотим чтоб она оставалась с нами и стараемся делать все возможное!» - написала девушка.