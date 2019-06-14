Родные маленькой жительницы Николаевщины просят помочь ей в лечении

Маленькой жительнице Николаевской области Анастасии Дзюмак нужна помощь в сборе средств на лечение нейрофиброматоза.

Об этом сообщают её родители.

У девочки многочисленные пятна по коре головного мозга, ликворно гипертензионный синдром и две прогрессирующие шишки, которые увеличиваются.

Она прошла два курса лечения в Харькове.

«Лечение в Украине очень слабое и многие города от нас отказались. Киев сразу посоветовал заграницу. И ещё у нас бляшки по всему телу мы уже третий год боремся со всем, но результат мизерный. Надеемся на диагностику за границей но большая проблема материальная. Прошу Вашей помощи в спасении Настеньки», - пишет её мама.

Реквизиты для помощи:

Приват Банк: 4731 2191 1037 8019

Телефон: +380637616224 (мать девочки Татьяна)