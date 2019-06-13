Нацбанк подал жалобы на судей, которые рассматривали дело о национализации ПриватБанка

НБУ подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда г. Киева и судью Печерского районного суда, которые принимали решение в деле «ПраватБанка».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, жалобы поданы на судей Окружного административного суда г. Киева Игоря Качура, Владимира Келеберду, Виталия Амельохина и судью Печерского районного суда города Киева Вячеслава Пидпалого.

Национальный банк считает поведение судей при рассмотрении дела об отмене национализации «ПриватБанка» «ненадлежащим». В НБУ указали три причины: затягивание или бездействие во время процесса, нарушение принципов равноправия участников судового процесса и нарушение правил юрисдикции.

«Национальный банк обращает внимание, что между открытием Окружным админсудом Киева судебного производства по иску Коломойского И.В. (14 июня 2017 года) и принятием решения (18 апреля 2019) прошло 22 месяца. Итак, судьями были нарушены сроки рассмотрения административного дела ввиду того, что суд должен начать рассмотрение по существу не позднее чем через 60 дней со дня открытия производства по делу, а в случае продления срока предварительного производства - не позднее следующего дня со дня окончания такого срока. В то же время суд рассматривает дело по существу в течение 30 дней со дня начала рассмотрения дела по существу.» - говорится в сообщении.

Касаемо того что судьи Окружного административного суда не придерживались принципов равенства для всех участников судебного процесса, НБУ сообщает, что 21 июня 2017 года истцом было подано заявление об изменении исковых требований, однако на подготовительном заседании судьи не приняли никакого решения о принятии к рассмотрению таких требований.

В то же время Национальный банк и другие ответчики узнали о намерении суда рассматривать это исковое требование только 12 марта 2019, то есть во время судебного заседания.

«Относительно действий судьи Печерского райсуда Киева Национальный банк отмечает следующее: после принятия 20 апреля соответствующего решения судья Пидпалый В.В. до сих пор не сдал полный текст решения по делу, хотя составление полного решения суда может быть отложено на срок не более 10 дней со дня окончания разбирательства. Национальный банк уже трижды подавал в канцелярию суда ходатайство о выдаче полного текста, однако никакого ответа по этому поводу не поступало.» - говорится в сообщении.

К тому же, по мнению НБУ, в действиях судей видится существенное нарушение норм процессуального права, что привело к нарушению правил юрисдикции. Учитывая указанные обстоятельства Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 13 мая, шестой апелляционный админсуд отклонил апелляционную жалобу Нацбанка на решение Окружного административного суда Киева.