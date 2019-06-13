Ахметов проиграл Коломойскому в суде дело на 1,3 миллиарда гривен

Хозсуд Днепропетровской области 7 июня удовлетворил иск ООО «Спирит Финанс» к ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат» (в деле №904 /4009/18) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает «Finbalance».

Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 общее собрание акционеров ОАО «ЮГОК» приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 миллиарда гривен (10,16 грн в расчете на одну простую акцию). Как отмечается, в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании – для фирм, зарегистрированных на Кипре, Багамах и в других оффшорных зонах.

В мае 2018 года акционеры «ЮГОК» на основании договоров факторинга передали соответствующие права требования ООО «Спирит Финанс» в размере 1,17 миллиарда гривен. Однако «ЮГОК» денежные обязательства перед «Спирит Финанс» также не выполнил.

В рамках указанного судебного спора «ЮГОК» подавал встречный иск с требованием признать мнимыми упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования «ЮГОК».

По данным госреестра, конечным бенефициаром «Южного горно-обогатительного комбината» является Ринат Ахметов. Учредителем ООО «Спирит Финанс» указана фирма «Спирит Солюшнс», учредителями которой является ряд физлиц. Среди них Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании «Аэросвит» и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с «приватовцами»). Кипрская компания Ренальдо Инвестментс Лимитед, которая фигурирует в числе акционеров ПАО «ЮГОК», связана с Игорем Коломойским.

Ранее, в начале мая Коломойский публично анонсировал «деолигархизацию» для Рената Ахметова. Вместе с тем, в июне близкая к Ахметову партия «Оппозиционный блок» объявила, что будет участвовать в досрочных парламентских выборах совместно с рядом партий, в т.ч. «Возрождением» и «Доверяй делам», которые близки к Коломойскому.

Напомним, что ранее Конституционный суд стал на сторону Коломойского и ограничил права НАБУ.