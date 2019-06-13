Дело о нарушениях при строительстве «Стены» Яценюка передали в суд – это не помешало выделить на проект еще 20 миллионов

В конце мая частная фирма ООО «Стройцентр Витязь» получила еще 20 миллионов гривен аванса со счета Государственной казначейской службы за продолжение работ по обустройству границы с Российской Федерацией.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на проект «Марлин».

Так, с 2015 года «Стройцентр Витязь» является одним из генеральных подрядчиков по возведению фортификаций на границе. Директору и основателю данной фирмы Агаверди Адилову еще в 2017 году НАБУ выдвинуло подозрение в растрате имущества в особо крупных размерах и подделке документов.

По данным журналистов «Слидство.Инфо», за все время строительства «стены» компания «Стройцентр Витязь» на начало этого года получила от Госпогранслужбы более 135 миллионов гривен.

В апреле стало известно, что ООО «Стройцентр Витязь» получила первые 20 миллионов гривен в этом году. Таким образом, сумма средств, перечисленная из бюджета на эту частную фирму в рамках проекта «Стена», достигает 175 миллионов гривен.

Ранее пограничники засекретили контракты по «стене Яценюка». За строительство забора на границе с Россией экс-премьер-министр Арсений Яценюк агитировал лично с 2014 года.

13 июня стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт по факту растраты госсредств, выделенных на обустройство стены на российско-украинской границе.

В Госбюджете на 2019 год по бюджетной программе «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы» заложены расходы общего фонда в сумме 400 миллионов гривен. В прошлом году на строительство «Стены» потратили 500 миллионов гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине миллионы, выделенные на строительство «Стены» Яценюка, без конкурса отдали фиктивным фирмам.