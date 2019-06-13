На покупку квартир для николаевцев, страдающих от стройки галереи, нужен ₴51 миллион – в мэрии хотят финансировать из трех источников

Покупка квартир для николаевцев, которые проживают по улице Заводской, 35 и которые страдают от строительства галереи для транспортировки зерна к судам Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту, обойдется в более чем 50 миллионов гривен.

Об этом стало известно в четверг, 13 июня, в ходе заседания рабочей группы по разработке мероприятий по отселению владельцев квартир, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Начальник отдела учета и распределения жилья Сергей Войтович сообщил, что на первичный рынок недвижимости претендуют 38 семей, а на вторичный – пять. До сих пор не удалось связаться с жильцами еще одной квартиры, однако эта квартира разделена на две семьи.

- Мы взяли среднюю стоимость квартир на первичном и вторичном рынке и чтобы обеспечить всех этих людей жильем необходимо 51 миллионов 232 тысяч гривен, - отметил Сергей Войтович.

Первый вице-мэр Владимир Крыленко удивился такой стоимости и отметил, что ранее цена была в районе 32-33 миллионов гривен.

Владимир Крыленко Главный архитектор Андрей Цымбал

Представитель юридического департамента сообщил, что есть три механизма финансирования покупки квартир: государственный инвестор, который планирует развивать этот объект, городской бюджет, но для этого необходимо прописать веские основания выделения средств на покупку квартир, обосновать социальную необходимость, и частный инвестор, - этот способ, по словам представителя юрдепартамента более простой, достаточно лишь желания и финансирования со стороны инвестора.

Владимир Крыленко акцентировал внимание на том, что скорей всего не получится оплатить покупку квартир с одной стороны, поэтому в любом случае придется финансировать с трех возможных сторон.

- Скорей всего не будет только одной стороны, как говорили, или только государство, или на местном уровне, или физическое лицо. Скорей всего это будет три как минимум, заинтересованных источника. Тот, из-за кого мы начали эту работу – Николаевский комбинат хлебопродуктов. И городской совет, депутаты. Потому что у меня большие сомнения, что НКХП, или инвестор, который придет, будет готов выделить 51 миллионов гривен, все равно нужно будет выходить на сессию и прописать в программе строчку про финансирование из местного бюджета, - отметил вице-мэр и попросил юрдепартамент подумать над юридическим механизмом объединения этих трех источников финансирования.

Директор департамента экономического развития Татьяна Шуличенко Вице-мэры Юрий Андриенко и Александр Омельчук

Сергей Войтович

При этом, жители промышленной зоны просили их отселить до того момента, пока галерею не запустят в работу, что по их словам должно произойти через месяц. В свою очередь, представитель НКХП сообщил, что строительство галереи уже закончено и на данный момент она эксплуатируется. Услышав это, горожане потребовали запретить эксплуатацию галереи, пока не будет решен их вопрос.

В частности, мэр Александр Сенкевич поинтересовался у жителей, согласятся ли они остаться в своих квартирах, если решат вопрос с галерей:

- Дам вам минуту подумать и посоветоваться, вы реально можете отказаться от переселения? решить вопрос галереи – 1 миллион гривен, а решение вопроса с вашим отселением стоит 51 миллион гривен. Понимаете? – поинтересовался мэр.

Одна из жительниц заявила, что все откажутся от переселения, так как на данный момент галерея – это единственная проблема. В тоже время, другая жительница заявила, что есть аналогичные проблемы от морпорта, элеватор и других предприятий.

Стоит отметить, что конструктивного разговора у жителей с мэром не получилось, так как они его все время перебивали, поэтому Александр Сенкевич заявил, что им нужно поработать над своей культурой и перед своим уходом сообщил, что 16 июня в город приедет делегация инвестора, где будет обсуждаться их участие в покупке квартир. К тому же, представитель НКХП также подтвердил свою готовность финансировать покупку квартир.

При этом мэр добавил, что управлению архитектуры и градостроительства уже выделены средства для формирования инвестиционной участка, а вопрос вынесут на сессию горсовета.

Также в ходе заседания рабочей группы стало известно, что большегрузы, которые идут для выгрузки на территории морпорта, теперь не будут ездить через улицу 3-ю Слободскую, а будут идти по улице Космонавтов и через переезд в районе нефтебазы. Кроме этого, замглавы администрации Заводского района Анатолий Яковина сообщил, что в течение месяца будет восстановлена часть тротуара по улице 3-й Слободской, также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство канализации.

Напомним, что ранее жители Николаева по улице Заводской, 35, которые страдают от строительства галереи для зерна Николаевского терминала хлебопродуктов в морском торговом порту заявили, что намерены перекрывать дорогу, если им не найдут новое жилье.

Как известно, в Николаевском морском порту продолжается строительство причала №8, в тылу которого планируется развитие универсального перегрузочного комплекса. Основным назначением причала будет обеспечение погрузочно-разгрузочных и складских работ по приему, хранению и перевалке различных экспортно-импортных грузов.

16 января архитектурно-градостроительный совет Николаева согласовал детальный план территории на улице Заводской, где проводитс строительство причала №8, но с учетом некоторых замечаний. В частности, по словам архитектора проекта Юлии Анищенковой, отселение будет проводиться за счет инвестора, речь идет о покупке готовых квартир, так как строительство новых будет дорогостоящим, а процесс самой стройки - длительным. Пока главным инвестором является Николаевский Портовый Элеватор.

При этом, в ходе общественных слушаний по данному вопросу николаевцы, проживающие вблизи строящегося причала, пока отказались согласовывать детальный план и потребовали, чтобы горвласть нашла возможность остановить строительство галереи для транспортировки зерна к судам, а также отселила их в другие квартиры.

Позже исполнительный комитет Николаевского горсовета утвердил Детальный план территории для строительства причала №8 по улице Заводской. В проекте решения прописали пункт о том, что городская власть в течение 2019 года должна решить вопрос с отселением жильцов 44 квартир.