Секретарь СНБО раскритиковал бронемашину «Варта» и предложил Пашинскому проехаться на ней на передовой

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Данилюк раскритиковал бронемашину «Варта», которая состоит на вооружении украинской армии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилюк побывал в зоне военных действий, где поучаствовал в тестировании оружия и техники.

«Морпехи сказали, что нельзя ехать на передовую на бронемашине «Варта», поскольку это рискованно. Поэтому на передовую поехали на проверенной временем технике. Но потом мы с морпехами все же проехались в «Варте», чтобы я сам мог оценить недостатки этой техники. Так я понял, что «Варта» ничего не стоит. Идея бронемашины в том, чтобы защищать наших бойцов. А в реальности она большая, не маневренная, ее корпус слишком высок. Иными словами, идеальная цель для врага. Кто производит эти бронемашины? Их создает компания из окружения Пашинского - «Украинская бронетехника». На видео мы с ребятами смеемся, но на самом деле не до смеха. Хочу предложить самому Пашинскому приехать на передовую в «Варте» и попробовать продержаться более двух минут», - отметил Данилюк.

В связи с этим он заявил, что «начат процесс» реформирования «Укроборонпрома».

«С военными надо разговаривать, надо задавать вопросы и слышать их ответы. Они лучше всех знают, что именно им нужно. Армия должна получать то, что ей нужно, а не то, что ей навязывают!» - добавил он.

Также он вместе с министром обороны Степаном Полторак принял участие в испытаниях ракетного комплекса «Ольха». По словам Данилюка, Украина будет развивать ракетные войска.

«Она поражает, во всех смыслах. Развитие и принятие на вооружение современной ракетной техники является государственным приоритетом. Силу уважают», - заявил Данилюк.

Напомним, что ранее Пашинский и нардепы побоялись с близкого расстояния испытывать минометы «Молот».