«Зеленский инициирует смену формулы «Роттердам+» на «Роттердам-», – представитель Президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует законодательную смену формулы «Роттердам+» на «Роттердам-».

Об этом заявил представитель Президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус на брифинге в Киеве, передает «Зеркало недели».

«Командой Президента Украины и Администрации был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Раду. Этот законопроект называется «Относительно снижения стоимости электрической энергии», а именно предлагается, чтобы формула «Роттердам+» была отменена и чтобы вместо нее действовала другая формула – можно ее назвать «Роттердам-», – сказал Герус.

Отметим, что 3 марта 2016 года НКРЭКУ приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (ОРЦ). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию основана на котировках угольного хаба ARA (Роттердам) + доставка в украинский порт. Хотя на самом деле почти весь уголь поставляется к ТЭС на значительно меньшие расстояния – из Донбасса и России. Поэтому «плюс» в формуле является чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Рината Ахметова.

Напомним, как 14 февраля НАБУ провело обыски в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Обыски НАБУ в были проведены в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления должностными лицами регулятора своим служебным положением при принятии решения о введении в действие так называемой формулы «Роттердам+».

По данным Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, на формуле «Роттердам+» олигарх Ринат Ахметов заработал более 40 миллиардов гривен.

