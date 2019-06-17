Владелец николаевского завода Новинский снова посетил РФ и встретился с российским патриархом

Владелец завода «Смарт Мэритайм Груп – Николаевская верфь» (бывший ЧСЗ), олигарх Вадим Новинский опять посетил Москву и встретился 16 июня с российским патриархом Кириллом.

Об этом сообщается на странице Новинского в Facebook.

Кроме того, вместе с Новинским на встречу с Кириллом отправился и глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.

«Радио Свобода» пишет, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла. Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия «особой радостью».

Отметим, что Новинский является депутатом Верховной Рады от «Оппозиционного блока». На съезде «Оппозиционного блока» (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является «единственной канонической церковью в Украине».

Напомним, что аналогичный визит в Москву к патриарху Новинский и Онуфрий совершили в феврале этого года. Тогда они добрались в Москву на самолете, хотя авиасообщение между Россией и Украиной закрыто.