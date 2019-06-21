За пять месяц в бюджет Николаевщины поступило более ₴37,5 миллионов платы за землю и налога на недвижимое имущество

Людмила Гетманец За пять месяцев 2019 года в бюджет Николаевской области поступило более 34,2 миллионов гривен платы за землю с физических лиц и более 3,3 миллионов гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом стало известно в ходе брифинга в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

По словам начальника управления налогов и сборов с физических лиц Людмилы Гетманец, с целью определить круг плательщиков, органы ГФС каждый год до 1 мая проводят работу по сверкам с сельсоветами, горсоветами и ОТГ по землевладельцам, землепользователям, арендаторам и также непосредственно с плательщиками налога, на основании оригиналов подтверждающих документов касательно площади объектов налогообложения и наличия льгот.

- По результатам проведенной работы, в Николаевской области установили 425 тысячи 260 владельцев земельных участков, при этом 204 тысячи 765 человек относятся к льготным категориям. Оставшиеся 220 тысяч 495 граждан должны оплачивать земельный налог в местные бюджеты Николаевщины, - рассказала начальник управления.

Также, в соответствии статье 266 Налогового кодекса Украины, налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, оплачивается физическими лицами, в том числе не резидентами, которые являются владельцами объектов нежилой недвижимости или жилой, если её площадь превышает граничные размеры: для квартиры - 60 квадратных метров, для жилого дома - 120 квадратных метров, для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их доли - 180 квадратных метров.

Налоговые уведомления-решения про оплату сумм налога на недвижимое имущество с соответствующими платежами реквизитами также присылают каждый год до 1 июля.

- НКУ предусмотрено, что плательщики налога имеют право на протяжении 60 дней со дня его получения обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту проживания или регистрации для проведения сверки данных касательно объектов недвижимости, размера общей площади, права на пользование льготой по оплате налога, размера ставки налога, начисленной суммы налога. В случае выявления не состыковок между данными, контролирующий орган проводит перерасчет суммы налога и посылает новое налоговое уведомление-решение, - отметила Гетманец.

Также, в случае смены налогового адреса, физическое лицо на протяжении месяца должно сообщить об этом в контролирующий орган. Если он не подал заявление, то уведомления будут присылать ему по последнему известному адресу. В то же время начальник службы отметила, что начисленные и оплаченные суммы налога граждане могут сверить с помощью электронного кабинета налогоплательщика.

По её словам, в январе-мае служба обеспечила бюджет области поступление с платы за землю с физлиц в сумме более 34,2 миллионов гривен, а также налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в сумме более 3,3 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в Николаевской ГФС напомнили о компании декларирования доходов – почти 12 тысяч физлиц уже подали декларации.