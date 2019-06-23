На аукционе продали китайскую курильницу за $5 миллионов – экс-владельцы складывали в неё теннисные мячи

На аукционе Koller за 4,9 миллиона долларов продали бронзовую курильницу, созданную в XVII веке в Китае.

Об этом сообщает BIRDinFLIGHT.

Из-за богатых украшений в виде пионов и феникса, а также из-за высокого качества работы эксперты аукционного дома считают, что курильница предназначалась для императора.

Много лет швейцарская семья, владевшая сосудом, хранила в нем теннисные мячи и всякие безделушки. В начале века один из старших родственников привез курильницу после поездки в Китай. На бронзовый сосуд обратил внимание специалист по азиатскому искусству, которого пригласили оценить другие работы в домашней коллекции. На прошедшем аукционе приобрести курильницу захотели сразу 30 человек.

Примечательно, что шестьдесят лет назад семья предлагала передать курильницу одному берлинскому музею, но тот отказался от пожертвования. После этого фотографии артефакта показали британскому аукционному дому, но его специалисты назвали предмет копией XIX века.

Ранее сообщалось, что свитер и одноразовую тарелку Кобейна продали на аукционе почти за 100 тысяч долларов.