На Днепропетровщине на ходу загорелась электричка – спасаясь, люди выпрыгивали из окон

В Днепропетровской области в субботу, 22 июня, на ходу загорелась электричка. Людям пришлось выпрыгивать из окон.

Об этом сообщает Nikopolnews, ссылаясь на «Судебно-юридическую газету».

Так, на 178-м километре Приднепровской железной дороги загорелась электричка Днепр-Пятихатки. Люди самостоятельно начали выпрыгивали из вагонов, не дожидаясь эвакуации. В результате инцидента никто не пострадал. На месте событий работали пожарные и медики.

В Приднепровской железной дороге сообщили, что движение на этом участке дороги восстановили через несколько часов после инцидента. Отмечается, что это не первый случай возгорания пригородного поезда в регионе за последнее время.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине на трассе загорелся зерновоз.