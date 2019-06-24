В «Укртрансгазе» заявили о неспособности выплатить кредиты ЕБРР и ЕИБ из-за нехватки средств

Оператор газотранспортной системы Украины АО «Укртарнсгаз» обратился к Европейскому банку реконструкции и развития, а также Европейскому инвестиционному банку с просьбой пересмотреть действующие кредитные соглашения по проекту модернизации украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные компании.

Согласно сообщению, одной из причин, по которым УТГ не может реализовывать кредитную программу, является неспособность оператора (из-за заниженных с конца прошлого года тарифов на его услуги) соответствовать критериям финансовой стабильности, определенным в кредитных соглашениях с ЕБРР и ЕИБ.

Кроме того, в компании отметили, что мероприятия по повышению надежности и эффективности использования украинского участка газопровода Уренгой-Помары-Ужгород возможно реализовать и за счет значительно меньшего (чем предусмотрено в кредитных договорах) объема средств.

«Поэтому компания просит ЕБРР уменьшить сумму кредита, поскольку для достижения его основных целей будет достаточно привлечь 125 млн евро инвестиций (вместо 300 млн евро запланированного объема кредитных средств)», – отмечено в сообщении.

В своем обращении к финансовым организациям «Укртрансгаз» также просит их провести консультации с украинским правительством с целью определения степени ответственности УТГ и нового оператора ГТС по кредитным соглашениям, механизма использования средств и обслуживания кредита после завершения в Украине процесса анбандлинга.