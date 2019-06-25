Антимонопольный комитет оштрафовал николаевскую фирму, которая продавала маргарин под видом сливочного масла

Антимонопольный комитет оштрафовал фирму ООО «Николаевмолпром», продававшую так называемое «сливочное масло «Крестьянское», в котором вместо молочных жиров были растительные жиры.

Об этом сообщили в Николаевском областном территориальном отделении Антимонопольного комитета Украины.

АМКУ постановил, что фирма нарушила законодательство о защите от недобросовестной конкуренции. Проверяли «масло сладкосливочное «Крестьянское», изготовленное еще два года назад – 2 июля 2017 года. На этикетке указывалось, что в масле было 72,5% жира и оно соответствует ГОСТу 4399:2005. Произвело это масло ЧАО «Николаевмолпром», правопреемником которого является ООО «Николаевмолпром».

«По результатам проведенных лабораторных исследований указанной продукции установлено, что в продукции находятся растительные жиры и отсутствуют молочные жиры, что свидетельствует о его несоответствии требованиям указанного ГОСТа», - сообщили в Антимонопольном комитете.

В АМКУ посчитали, что фирма ввела в заблуждение покупателей. Сумма штрафа, которую должна заплатить компания, не сообщается.

«ЧАО «Николаевмолпром», правопреемником которого является ООО «Николаевмолпром», уже в третий раз привлекается к ответственности за аналогичные нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Наложенные штрафы оплачены», - добавили в АМКУ.

Отметим, что главным качеством сливочного масла является высокое содержание молочных жиров. На основе растительных жиров изготавливается не масло, а маргарин.

Напомним, 20 февраля полиция провела 135 обысков в Николаеве, Хмельницком и Одессе по делу о присвоении средств при поставках продуктов для питания николаевских школьников. В полиции предполагают, что махинации с продуктами могли провести, чтобы присвоить 7 миллионов гривен из бюджета. Эти обыски привели к «маргариновому скандалу» - в полиции заявили, что в масле, которое изъяли со складов в Николаеве, и которое предназначалось для поставок в школы, доля молочных жиров составляет менее одного процента.