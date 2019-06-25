Глава «Укрзалізниці» заявил, что имущество компании выставят на аукционе «ProZorro»

«Укрзалізниця» будет сдавать своё имущество в аренду на аукционе «ProZorro». Глава компании видит в этом возможность привлечь «сотни миллионов гривен» дохода.

Об этом сообщил глава «Укрзалізниці» Евген Кравцов.

Кравцов сообщает, что теперь любой желающий может зайти на «ProZorro» и выбрать из перечня необходимое ему имущество, например: места для антенн и банкоматов, помещения на вокзалах и так далее. Целью данного нововведение является «цивилизованная и прозрачная аренда».

«Что с того нам? Теперь никаких «а можно как-то решить этот вопрос с арендой на вокзале?» - отмечает Евгений.

Кроме того, он заметил, что «Укрзалізниця» один из крупнейших владельцев движимого и недвижимого имущества в Украине.

Он также добавил, что новый формат аренды может привлечь деньги в компанию и первые лоты уже можно будет увидеть в ближайшее время тут.

Добавим, что это не единственные нововведения. «Укрзалізниця» также запустила в тестовом режиме услугу покупки и резервирования билетов онлайн для людей с инвалидностью.

А ранее, заместитель директора по коммерческим вопросам компании «Сисайд Тереминал» Владимир Овчар заявил, что работу Николаевского морского торгового порта парализует и блокирует «Укрзалізниця».