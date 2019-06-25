Мошенники под предлогом «денежной реформы» обменяли николаевским пенсионерам ₴90 тысяч на бумагу

В Николаеве мошенники, представившиеся работниками пенсионного фонда, украли у пенсионеров 90 тысяч гривен.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой аферистов. По словам пенсионера, к нему домой пришли две женщины, которые представились работниками пенсионного фонда, и рассказали, что якобы началась денежная реформа, поэтому нужно заменить старые купюры на новые.

Прямо в квартире мошенницы предложили ему заменить деньги. Мужчина согласился и отдал все свои сбережения в размере 25 тысяч гривен. Взамен он получил конверт с якобы новыми купюрами, который воровки приказали не открывать пока они не пойдут. Уже после визита женщин мужчина открыл конверт и увидел там белую бумагу.

С аналогичным сообщением в полицию обратилась и 92-летняя жительница Заводского района. По её словам, аналогичным образом две незнакомки украли у неё 65 тысяч гривен. Лишь после того как мошенницы ушли, она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Следователи отделений начали уголовные производства по признакам частей 1 и 2 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве сообщили о подозрении двум студентам, выманившим за «решение вопроса по ДТП» у женщины ₴149 тысяч.