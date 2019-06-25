Нацбанк запускает с октября новую купюру номиналом в тысячу гривен

Национальный банк Украины с 25 октября вводит в оборот банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает РБК-Украина.

На лицевой стороне новой банкноты изображен портрет Владимира Вернадского. Как отметил Смолий, он выбран за выдающийся вклад в историю Украины как философа, естествоиспытателя, основателя целого ряда новых отраслей науки - геохимии, биохимии, радиогеологии. Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году.

На обратной стороне напечатано изображение здания президиума Национальной академии наук Украины.

По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет - голубой.

Как отметил Смолий, после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

- Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, - уточнил Смолий. - Именно ряд из 11-13 номиналов является наиболее употребительным подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании, Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии, - сказал Смолий.

Также Национальный банк решил ввести монеты 5 гривен в 2019 году и 10 гривен в 2020 году.

- Мы в 2019 году вводим 5 гривен и в 2020 году - 10 гривен, - сказал он.

Смолий также сообщил, что по банкнотам 1 и 2 гривны печать приостановлена.

- По мере их износа они будут изыматься из оборота, и заменяться монетами соответствующих номиналов, - пояснил глава НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацбанк выпустит в широкий оборот монеты номиналом пять гривен.