Конкурс по выбору управляющей компании для домов в Заводском районе перенесли на август

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В Николаеве снова перенесли сроки проведения конкурса по выбору управляющей компании для домов в Заводском районе.

Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Напомним, что этот конкурс ранее уже два раза переносили, он должен был состояться 25 июня.

Очередной перенос объясняют «активизацией процесса самостоятельного избрания управляющего совладельцами домов и заключенными с ним договорами». Теперь конечный срок подачи предложений от компаний, которые захотят поучаствовать в конкурсе – 19 августа. На следующий день будут раскрыты конкурсные предложения.

«Конкурс состоится для домов, совладельцы которых до сих пор не могут определиться с формой обслуживания», - сообщили в департаменте.

Вадим Богданов

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