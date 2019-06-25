Конкурс по выбору управляющей компании для домов в Заводском районе перенесли на август

В Николаеве снова перенесли сроки проведения конкурса по выбору управляющей компании для домов в Заводском районе.

Об этом сообщили в департаменте ЖКХ Николаевского городского совета.

Напомним, что этот конкурс ранее уже два раза переносили, он должен был состояться 25 июня.

Очередной перенос объясняют «активизацией процесса самостоятельного избрания управляющего совладельцами домов и заключенными с ним договорами». Теперь конечный срок подачи предложений от компаний, которые захотят поучаствовать в конкурсе – 19 августа. На следующий день будут раскрыты конкурсные предложения.