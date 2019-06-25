Замминистра экономики Нефедов выиграл конкурс на должность главы Государственной таможенной службы

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

25 июня состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС Максима Нефедова.

Напомним, 18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры. Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб. Ранее главой Государственной налоговой службы стал Сергей Верланов.

Справка:

Киевлянину Мефедову 35 лет. С февраля 2015 года он работает первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины. До назначения в правительство работал управляющим партнером компании Icon Private Equity, работал в инвесткомпании Dragon Capital, где занимал должность вице-президента, а затем директора инвестиционно-банковского департамента.

В министерстве отвечает за реформу публичных закупок, в том числе внедрение электронных тендеров в рамках проекта ProZorro, дерегуляцию, донорскую координацию и проект электронных продаж государственного имущества ProZorro.Продажи. 22 августа 2018 года был назначен исполняющим обязанности торгового представителя Украины.